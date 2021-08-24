МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Прямой конкуренции между лоукостерами групп "Аэрофлот" и S7 не будет, поскольку вторая лоукост-компания будет летать не из Московского региона, а из средней полосы России, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия 24". S7 готова начать полеты на курорты Египта уже в сентябре

Сейчас в России существует лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", а в конце июля глава совета директоров и основной акционер авиакомпании S7 Татьяна Филева заявила о создании нового лоукост-перевозчика, начало полетов которого запланировано на июль 2022 года.

"Мы хотим, чтобы 204-й указ президента России о том, чтобы увеличивать долю перевозок не из Москвы мы все-таки выполнили, поэтому они (группа S7 — ред.) не будут создавать этого низкобюджетного перевозчика ни в Москве, ни в Московской области. Следовательно, прямой конкуренции (с "Победой" — ред.) не будет", — объяснил Савельев.

Речь идет об указе президента от 7 мая 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года, одна из которых — обеспечить реконструкцию инфраструктуры региональных аэропортов и расширение сети межрегиональных регулярных пассажирских авиамаршрутов, минуя Москву, до 50% от общего количества внутренних регулярных рейсов.

По словам Савельева, речь не идет о конкуренции между "Победой" и создаваемым S7 лоукостером — обе компании "могут изменить структуру рынка по отношению к другим перевозчикам".

"S7 сейчас разрабатывают маршрутную сеть, они определились с парком, который берут, и они будут летать из средней полосы России, что очень важно", — сказал министр, отметив, что ниша низкобюджетных перевозчиков сейчас быстро растет.