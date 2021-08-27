МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Разрешения летать на курорты Египта из регионов получили авиакомпании Nordwind, Azur air, "Икар", "Россия", "Ямал", Red Wings и S7, сообщает Росавиация. Туроператоры просят снять квотирование регулярной перевозки в Египет

"С 27 августа 2021 года по решению Оперативного штаба… расширяется география полетов в курортные города Египта. Из 49 городов России, из которых в настоящее время разрешены международные полеты, могут возобновиться регулярные полеты. Авиакомпаниям будет предоставлено право осуществлять один рейс в неделю на каждом маршруте в Хургаду и Шарм-эль-Шейх", — говорится в сообщении ведомства.

Так, авиакомпания Nordwind получила 40 разрешений и может начать полеты из Архангельска, Астрахани, Владикавказа, Грозного, Иркутска, Калуги, Саратова, Красноярска, Кемерово, Орска и ряда других российских регионов. Разрешение на полеты в курортные города Египта с Дальнего Востока предоставлены авиакомпаниям Azur air (из Владивостока и Петропавловск-Камчатского) и "Икар" (из Хабаровска). В Росавиации уточнили, что на маршруте Санкт-Петербург — Хургада будут летать "Уральские авиалинии".

Авиакомпании "Россия" предоставлены разрешения на полеты из центрального региона России, аэропортов Воронеж, Краснодар, Минеральные воды и Ростова, а Red Wings — из Саратова. "Авиакомпания "Россия" заявилась на полеты из Челябинска, Тюмени, Перми и Новосибирска. "Сибирь" (S7 — ред.) получила разрешения на полеты из Казани, Уфы, Самары и Екатеринбурга. Azur air предоставлены права на полеты в Махачкалу, Астрахань, Барнаул и Томск", — уточняют в Росавиации. Россия возобновляет авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей

Кроме того, Росавиация разрешила авиакомпаниям "Аэрофлот" и S7 полеты на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх из Москвы, а у "России" увеличится число рейсов, говорится в сообщении ведомства.

"В соответствии с предоставленным Росавиацией разрешением из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх кроме авиакомпании "Россия" полеты будут выполнять авиакомпании "Аэрофлот" и "Сибирь". "Аэрофлоту" предоставлено разрешение на 7 рейсов в неделю на каждом маршруте. Авиакомпания "Сибирь" в Хургаду будет выполнять один рейс в неделю, в Шарм-эль-Шейх — два рейса в неделю", — отмечается в сообщении.

При этом уже выполнявшей рейсы по этим направлениям авиакомпании "Россия" их количество увеличат до 7 рейсов на маршруте Москва — Хургада и до 6 рейсов на маршруте Москва — Шарм-эш-Шейх.