МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по МСФО в первом полугодии составила 15,203 миллиарда рублей против убытка в 46,627 миллиарда рублей годом ранее, следует из сообщения компании. "Русснефть" получила в первом полугодии прибыль против убытка годом ранее

"Основное влияние на позитивный результат оказало восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19 в 2020 году. Грузооборот в первом полугодии вырос на 4,6%, доходная ставка — на 3,9%, пассажирооборот — на 36,2%", — отмечается в сообщении.

Доходы холдинга за первое полугодие выросли на 14,3% — до 1,24 триллиона рублей. В том числе доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре увеличились на 7,8%, от пассажирских перевозок — на 43,6%, от предоставления логистических услуг — на 46,7%.