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https://1prime.ru/transport/20210828/834544667.html
Поступило анонимное сообщение о минировании самолета Москва-Геленджик
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Анонимное сообщение о "минировании" борта Москва-Геленджик поступило в Домодедово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Анонимное сообщение о минировании борта... ПРАЙМ, 28.08.2021
самолет, россия, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Анонимное сообщение о "минировании" борта Москва-Геленджик поступило в Домодедово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Анонимное сообщение о минировании борта Домодедово-Геленджик. Проводится дополнительная проверка", — сказал собеседник агентства.