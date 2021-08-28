МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Анонимное сообщение о "минировании" борта Москва-Геленджик поступило в Домодедово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Анонимное сообщение о минировании борта Домодедово-Геленджик. Проводится дополнительная проверка", — сказал собеседник агентства.