Пентагон: американские войска начали покидать аэропорт Кабула, вывозят людей и оборудование
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ВАШИНГТОН, 28 авг – ПРАЙМ. США начали вывод своего военного контингента и вывоз оборудования из аэропорта Кабула, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы начали сворачиваться", — сказал он.
Конкретных цифр Кирби не назвал. Ранее агентство Рейтер сообщило, что в столичном аэропорту остаются менее 4 тысяч американских военных по сравнению с почти 6 тысячами в разгар эвакуационной операции.
"Самолетами вывозится оборудование, как и планировалось изначально", — сказал журналистам генерал-майор Уильям Тэйлор.
Военные говорят, что планы полностью покинуть Афганистан к 31 августа остаются неизменными. Они обещают продолжать эвакуацию гражданских лиц из Афганистана до последнего момента и уверяют, что сохраняют контроль над всем аэропортом, вопреки сообщениям о передаче части территории объекта боевикам.
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