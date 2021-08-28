ВАШИНГТОН, 28 авг – ПРАЙМ. США начали вывод своего военного контингента и вывоз оборудования из аэропорта Кабула, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы начали сворачиваться", — сказал он. "Горячая точка" для инвесторов: кто сможет заработать в Афганистане

Конкретных цифр Кирби не назвал. Ранее агентство Рейтер сообщило, что в столичном аэропорту остаются менее 4 тысяч американских военных по сравнению с почти 6 тысячами в разгар эвакуационной операции.

"Самолетами вывозится оборудование, как и планировалось изначально", — сказал журналистам генерал-майор Уильям Тэйлор.

Военные говорят, что планы полностью покинуть Афганистан к 31 августа остаются неизменными. Они обещают продолжать эвакуацию гражданских лиц из Афганистана до последнего момента и уверяют, что сохраняют контроль над всем аэропортом, вопреки сообщениям о передаче части территории объекта боевикам.

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