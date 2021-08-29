МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Новый российский гражданский самолет МС-21 начнет регулярные рейсы уже в следующем 2022 году, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в эфире телеканала "Россия-1".

Лайнер МС-21 начнут использовать для регулярных авиарейсов, отметил он.

Новый гражданский самолет начнет выполнять регулярный рейсы в 2022 году, для этого эксплуатирующей авиакомпании будут переданы четыре борта.

В настоящее время самолет МС-21 находится на стадии сертификационных испытаний. Также корпорация производит первые самолеты.

Базовая модель самолета МС-21-300 оснащена американскими двигателями. В дальнейшем в планах производителя создать еще две версии борта, в том числе — лайнер вместимостью до 250 мест.

Ожидается, что в конце 2021 года базовая модель получит летный сертификат.