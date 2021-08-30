МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Власти столицы решили снизить стоимость проезда в общественном транспорте новой Москвы: с 1 сентября отменяется зонирование тарифов в наземном транспорте, и разовая поездка будет стоит 42 рубля вместо 60-ти. Мишустин утвердил концепцию использования электрического транспорта

"Приняли решение о снижении стоимости проезда в общественном транспорте новой Москвы. После расширения города новые территории были включены в тарифную зону Б. При поездках внутри новых территорий стоимость проезда в зоне Б точно такая же, как и на остальной территории Москвы. Но при поездках из Троицкого административного округа в "старую" Москву стоимость билета была значительно выше", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

Мэр уточнил, что за разовую поездку приходилось платить 60 рублей вместо 42 рублей. Стоимость проездного "ТАТ на 30 дней" составляла 2070 рублей вместо 1240 рублей.

"Сегодня разделение на тарифные зоны приносит больше вреда, чем пользы. Длинные маршруты работают не только в новой Москве, но и внутри МКАД. И непонятно, почему одни пассажиры платят по обычному тарифу, а другие должны переплачивать за проезд", — отметил мэр.

По его словам, высокие тарифы снижали популярность общественного транспорта, и на дороги выезжало много лишних машин. Россиян предупредили о рекордном росте цен на красную икру

Кроме того, в автобусах, следующих в зону Б, регулярно возникали конфликты с контролерами, так как многие пассажиры даже не догадывались об особенностях оплаты за проезд.

"Чтобы раз и навсегда покончить с этими проблемами, с 1 сентября 2021 года мы отменяем зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты", — заявил Собянин.

Поездки станут удобнее и выгоднее для 70 тысяч пассажиров ежедневно. Для тех, кто ездит регулярно, экономия составит более 800 рублей в месяц или до 10 000 рублей в год.

"Сегодня мы устранили одно из немногих сохранившихся исключений из этого правила. Будем и дальше совершенствовать тарифную систему, чтобы общественный транспорт становился еще удобнее и привлекательнее для москвичей", — резюмировал Собянин.

Как уточняется в Telegram-канале департамента транспорта столицы, за разовую поездку нужно будет заплатить 42 рубля вместо привычных 60. Стоимость проездного "ТАТ на 30 дней" при этом составит 1240 рублей вместо 2070 рублей.