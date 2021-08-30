МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Школьники и студенты 18 российских регионов смогут оформить в новом учебном году льготные билеты с 50% скидкой на электрички через мобильное приложение, сообщают в РЖД. В России увеличат объем субсидий на горячее питание школьников

"С 1 сентября школьники и студенты 18 регионов смогут покупать льготные билеты на электрички с 50% скидкой через мобильное приложение "РЖД Пассажирам"…. Ранее купить льготный билет можно было только в кассе перед поездкой", — говорится в сообщении.

Уточняется, что такую возможность своим пассажирам предоставили семь пригородных пассажирских компаний: АО "Северо-Западная ППК" (Санкт-Петербург, Ленинградская область), АО "Содружество" (Татарстан, Удмуртия), АО "Волго-Вятская ППК" (Нижегородская область), АО "Кубань Экспресс-пригород" (Краснодарский край — от города Туапсе до станции Роза-Хутор), АО "Пермская ППК" (Удмуртия), АО "Северная ППК" (Ярославская, Архангельская, Костромская, Ивановская и Владимирская области) и АО "Башкортостанская ППК" (Башкирия, Мордовия, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская и Челябинская области).

Также с начала 2021 года возможность приобретать льготные билеты на пригородные поезда через мобильное приложение "РЖД Пассажирам" школьникам и студентам на территории Калининградской области предоставляет АО "Калининградская ППК". При этом, как сообщают в РЖД, в течение 2021-2022 годов запланировано расширение полигонов, где будет предоставляться данная услуга.

Чтобы в течение всего учебного года приобретать с 50% скидкой билеты через мобильное приложение, школьникам и студентам нужно один раз в учебный период пройти процедуру подтверждения личных данных в пригородной кассе (обновить данные об обучении и праве на льготный проезд), установить последнюю версию мобильного приложения "РЖД Пассажирам" и выбрать из списка станцию отправления и прибытия, а также дату поездки и поезд — льготный билет студента или школьника активируется в разделе "Данные пассажира".