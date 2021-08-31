МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 в октябре начнет полеты на курорты Египта, сообщает перевозчик. Аэрофлот открыл продажу билетов в Египет

"S7 Airlines открыла продажи на рейсы из Москвы на курорты Египта. Авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы в Хургаду раз в неделю, а в Шарм-эль-Шейх дважды в неделю. Рейс из Москвы в Хургаду будет выполняться раз в неделю с 5 октября по вторникам, а с 6 ноября, вместо вторника, рейс начнет выполняться по субботам", — говорится в сообщении.

"Рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх будут выполняться дважды в неделю начиная с 9 октября по средам и субботам. С 31 октября, вместо среды и субботы, рейсы будут выполняться также два раза в неделю, но по четвергам и воскресеньям", — отмечает компания.