ВАШИНГТОН, 1 сен — ПРАЙМ. Аэропорт пострадавшего от урагана "Ида" американского города Новый Орлеан отменил все полеты на среду.

"Все полеты, запланированные на среду, 1 сентября, отменены", — сообщает администрация аэропорта в Twitter.

Ранее американские СМИ сообщили, что многие жители побережья Мексиканского залива, в том числе штата Луизиана, после урагана "Ида" столкнулись с нехваткой продовольствия и бытового газа. В частности, об этом заявили жители Нового Орлеана. В нескольких округах Луизианы ущерб нанесен системам водоснабжения и канализации. Для людей, которые остались без доступа к базовой инфраструктуре, на территории штата созданы более 30 приютов.

Пентагон во вторник сообщил, что для помощи в борьбе с последствиями урагана "Ида" в нескольких американских штатах мобилизованы более пяти тысяч бойцов национальной гвардии США. Представитель Пентагона Крис Митчелл подчеркнул, что большая часть гвардейцев — 5 009 человек — находится в наиболее пострадавшей Луизиане. В Миссисипи размещены 150 бойцов, в Техасе — 100, в Алабаме — 40.

Ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана в воскресенье, 29 августа. К понедельнику он ослаб до тропического шторма. По данным сайта poweroutage.us на 13.30 среды мск, отключение электроэнергии зафиксировано более чем в 986 680 домов и предприятий Луизианы, в Миссисипи без электричества 28 916 потребителей.