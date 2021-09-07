МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Шестерых пилотов "Аэрофлота", отказавшихся привиться от коронавирусной инфекции, отстранили от работы, сообщил представитель авиакомпании Михаил Демин. Эксперт научила, как обеспечить себя за счет коммерческой недвижимости

Ранее в Шереметьевский профсоюз летного состава обратились пилоты, которых отстранили от работы без сохранения зарплаты за отказ вакцинироваться. Профсоюз в связи с этим направил сообщение генеральному директору "Аэрофлота" Михаилу Полубояринову.

"Шесть пилотов "Аэрофлота" в разное время отстранили от работы и отправили в отпуск без сохранения зарплаты, так как они отказались сделать прививку от коронавируса", — сказал РБК Демин.

Он напомнил, что всего в авиакомпании работают 2,3 тысячи пилотов.

Согласно совместным разъяснениям Минтруда и Роспотребнадзора по организации вакцинации в рабочих коллективах, при отсутствии у работодателя документального подтверждения о вакцинации работника к установленному сроку работодатель может отстранить сотрудника без сохранения заработной платы в случае отказа последнего пройти вакцинацию без уважительных причин, например, противопоказаний к ней. Назван порядок действий, если банкомат "съел" карту или "зажал" деньги

Уточняется, что основанием является абзац восьмой части первой статьи 76 Трудового кодекса РФ, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года №157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".