МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Воздушные суда "Роснефти" начали выполнять рейсы из аэропорта Норильска для доставки вахтовых работников на строящиеся объекты проекта "Восток Ойл", сообщается на сайте нефтекомпании.

"Авиационное сообщение выполняется по маршруту Норильск — Диксон — "Бухта Север", а также по другим направлениям", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что к авиационному обслуживанию "Восток Ойл" дополнительно привлечены 22 воздушных судна "Роснефти". Для их базирования выбрана площадка в аэропорту "Алыкель" города Норильска. Вся авиатехника имеет современную модификацию и может эксплуатироваться в условиях низких температур.

Существенное обновление авиапарка является ключевым приоритетом для компании по обеспечению безопасности авиационных перевозок в условиях Крайнего Севера. Так, новые вертолеты уже доставляют вахтовые бригады из аэропорта города Игарка на объекты Ванкорского кластера, который входит в проект "Восток Ойл". Современные самолеты выполняют рейсы по маршруту Красноярск — Игарка — Красноярск, подчеркивает нефтекомпания.

С 2022 года для организации воздушных перевозок на месторождения проекта "Восток Ойл" планируется задействовать 43 единицы авиатехники — 33 новых вертолета и 10 самолетов.

"Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл", его подтвержденная ресурсная база жидких углеводородов составляет шесть миллиардов тонн. Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.