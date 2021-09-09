КАИР, 9 сен — ПРАЙМ. Сухогруз Coral Crystal сел на мель на Суэцком канале в четверг, на движении судов по каналу инцидент не сказался, сообщается в полученном РИА Новости заявлении администрации Суэцкого канала. Российская делегация осмотрит Суэцкий канал

"Администрация канала быстро отреагировала на инцидент с временно севшим на мель сухогрузом Coral Crystal, шедшим в составе северной колонны, на 54 километре канала", — сообщается в пресс-релизе.

Судно сняли с мели с помощью буксиров канала, на навигации по каналу инцидент не отразился.

Сухогруз продолжил путь в Порт-Судан.

Всего за четверг канал прошли 61 судно в обоих направлениях, отмечается в сообщении.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели через 6 дней после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

В конце мая на мель сел контейнеровоз Maersk Emerald, его оперативно вытащили без ущерба навигации по каналу.