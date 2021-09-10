МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. В Госсовете предложили провести реформу механизма субсидирования проезда на авиа и железнодорожном транспорте, который распространяется на всех россиян. Об этом пишут "Известия". Эксперт рассказал, как получить кредит дешевле, чем у других

Кроме того, кабмин рассмотрит вопрос о дополнительном субсидировании региональных авиаперевозок, так как они пользуются значительным спросом.

Изданию также стало известно, что возможно перераспределении субсидий из бюджета с железнодорожного транспорта на авиацию.

В итоге Минтранс может сократить субсидии из госбюджета для всех граждан, исключая только социально незащищенные слои населения.

"Переход к адресному субсидированию — эффективная и давно назревшая мера, которая позволит улучшить экономику пассажирских перевозок", — отметил гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.