МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Объем рынка авиаперевозок РФ с учетом иностранных операторов в 2021 году может достичь 109 миллионов пассажиров, что на 26% ниже уровня 2019 года, полноценное восстановление международного сегмента ожидается только в 2024 году, сообщает пресс-служба "Аэрофлота". Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос в январе-августе на 62%

"Объем российского рынка с учетом иностранных операторов должен превысить 100 миллионов пассажиров и может достичь уровня 109 миллионов пассажиров, что примерно на 26% меньше 2019 года", — говорится в сообщении.

"Отрасль останется в "красной зоне". Внутренний рынок уже вышел на докризисный уровень, но полноценное восстановление международного сегмента ожидается только в 2024 году", — отмечает компания.