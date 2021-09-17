МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Российские перевозчики начали борьбу за пилотов на фоне нехватки кадров, сообщила газета "Известия". Сразу несколько крупных авиакомпаний объявили о планах повысить зарплаты для сотрудников или уже начали принимать соответствующие меры. Борисов заявил о намерении властей продолжить работу над Ил-112В

Так, "Аэрофлот" планирует с ноября провести двухэтапное повышение заработной платы своим пилотам, сообщают источники в компании, однако четкий решений еще не принято. Входящая в группу "Аэрофлота" "Россия", как сообщил официальный представитель перевозчика, намерена вывести в ближайшее время зарплату своих сотрудников на допандемийный уровень. В свою очередь "Победа" объявила о том, что зарплаты командиров воздушных судов авиакомпании превысят таковую у конкурентов.

Вернуть зарплаты своих пилотов на "доковидный" уровень с 1 ноября планируют также в S7. Кроме того, планируется повышение заработной платы бортпроводников. Авиакомпания Nordwind, в свою очередь, уже с начала сентября подняла выплаты своим сотрудникам. Так,командирам воздушных судов Airbus A330 и Boeing 777 за 90 часов налета стали выплачивать более 540 тыс. рублей, а вторым пилотам — свыше 400 тыс. рублей.