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Все члены экипажа разбившегося Ан-26 погибли
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Поисковая группа обнаружила останки членов экипажа разбившегося в Хабаровском крае самолета Ан-26, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Все находившиеся на борту... ПРАЙМ, 23.09.2021
самолет, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Поисковая группа обнаружила останки членов экипажа разбившегося в Хабаровском крае самолета Ан-26, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Все находившиеся на борту погибли.