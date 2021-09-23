МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Новый российский лоукостер будет называться Citrus, сообщает S7. Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран

"S7 Group представляет название авиакомпании-лоукостера. Новый российский лоукостер запустится под брендом Citrus", — говорится в сообщении.

"Название не только отражает цель авиакомпании — соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий. Лоукостер Citrus позволит посмотреть свежим взглядом на бюджетные перелеты", — добавляет компания.

Компания отмечает, что маршрутная сеть Citrus будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России, в обход Москвы и Московской области. В Европе оценили сроки восстановления сферы авиаперелетов

Парк перевозчика будет полностью состоять из новых комфортабельных самолетов Airbus A320neo. В настоящее время уже подписано предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров. В первые три года авиакомпания планирует увеличение парка на 6-8 воздушных судов ежегодно. По прогнозам, в 2024 году парк лоукостера будет насчитывать более 20 самолетов.

"Таким образом, ожидается, что пассажиропоток новой авиакомпании в первый год работы составит порядка 1 миллиона перевезенных пассажиров, а начиная с 2024 года планируется выйти на показатель в 6-7 миллионов пассажиров. Продажа авиабилетов откроется весной 2022 года, а старт полетов запланирован на июль 2022 года", — говорится в релизе.