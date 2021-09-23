МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Ространснадзор начал проверку по факту крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае, сообщается на сайте ведомства. Все члены экипажа разбившегося Ан-26 погибли

Добавляется, что для проверки деятельности эксплуатанта сформирована комиссия.

"Федеральной службой по надзору в сфере транспорта начата внеплановая проверка в отношении авиакомпании ЗАО "Летные проверки и системы" по факту авиационного события с самолетом АН-26 в Хабаровском крае", — говорится в сообщении.

Ан-26 исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска в среду. Обломки самолета были обнаружены днем в четверг в районе горы Хребтовой в Большехехцирском заповеднике. На борту самолета находились шесть членов экипажа, все они погибли.