МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-августе увеличился на 53,5% в годовом выражении — до 29,326 миллиона человек, сообщила пресс-служба компании. Гендиректор "Аэрофлота" обсудил с пилотами уровень зарплат

В августе пассажиропоток вырос на 50,3%, до 5,547 миллиона человек. "Общий объём перевозок составил 5,5 миллиона пассажиров, что на 50,3% выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 10,9% ниже показателя 2019 года", — говорится в сообщении.

На внутренних линиях в августе перевезено 4,494 миллиона пассажиров — на 30,2% больше, чем год назад; на международных — 1,053 миллиона пассажиров (в 4,4 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года).

Пассажирооборот группы в августе увеличился на 58,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и снизился на 23,2% по сравнению с 2019 годом. Предельный пассажирооборот увеличился на 58,9% по сравнению с показателем 2020 года и снизился на 19,8% относительно 2019 года.

Авиакомпания "Аэрофлот" в августе увеличила перевозки на 86,2%, до 2,72 миллиона человек. Пассажиропоток на международных линиях вырос в 5,7 раза, до 714,5 тысячи человек, на внутренних — на 50,2%, до 2,005 миллиона человек.

Лоукостер "Победа" в августе перевез 1,5 миллиона пассажиров, процент занятости пассажирских кресел составил 95,8%.

В группу "Аэрофлот" входят три авиакомпании: "Аэрофлот", "Россия" и "Победа".