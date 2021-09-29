МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. S7 Airlines сформирует маршрутную сеть нового российского лоукостера Cirtrus к весне 2022 года, сообщила журналистам глава совета директоров и основной акционер компании Татьяна Филева в кулуарах форума Forbes Woman Day. Авиакеросин установил трехлетний рекорд стоимости на бирже

"Начало продаж – весной, летом в июле взлетаем. Аэропорты к весне уже будут, мы заведем расписание", — сказала она, уточнив что маршрутная сеть также будет готова к весне.

О создании нового лоукостера S7 объявила в конце июля. Он будет называться Citrus (сокращенно от Cities of Russia). Предполагается, что его маршрутная сеть будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России, в обход Москвы и Московской области. Первые полеты начнутся в июле 2022 года, старт продаж билетов — апрель 2022 года.

По словам Филевой, авиакомпания ещё не определилась с аэропортами базирования. "Задача лоукостера – снизить на максимум косты, чтобы дать минимальные перевозки из региона в регион. Сейчас этап "отжатия" аэропортов по полной", — добавила она.

Глава совдира также уточнила, что заявленные параметры проекта по деньгам не изменились. Ранее она сообщала об инвестициях в создание лоукостера в размере 2,5-3 миллиардов рублей.

Филева рассказала и о сложной ситуации с ростом цен на авиатопливо. "Не буду говорить конкретные цифры, потому что это контракты, но: раньше мы грузили сильно меньше 40 тысяч рублей за тонну, а сейчас почти под 50 тысяч рублей за тонну. Это все при том, что на рынке до сих пор покупательская способность низкая, никто переплачивать ни за что не готов, гиперинфляция", — отметила она.

Глава совдира пояснила, что движения по вопросу увеличения обратного акциза на авиатопливо пока "особо нет". Ранее такой механизм Минфину предложил Минтранс РФ для стабилизации ситуации с ценами на авиатопливо.