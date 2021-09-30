МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. GTLK Europe передала в лизинг авиакомпании "Аэрофлот" два самолета Boeing 777-300ER, сообщает "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК).

"GTLK Europe передала в долгосрочный лизинг авиакомпании "Аэрофлот" два новых самолета Boeing 777-300ER. Это седьмой и восьмой по счету лайнеры данной модели, поставленные GTLK Europe для "Аэрофлота", — говорится в сообщении.

Уточняется, что вместе с новыми бортами парк широкофюзеляжных самолетов Boeing 777-300ER авиакомпании составляет 22 воздушных судна.

"Инновационная концепция в дизайне салона и кресел обеспечивает премиальность продукта "Аэрофлота". Авиакомпания планирует использовать Boeing 777 с новым салоном на самых востребованных международных и внутренних направлениях", — цитирует пресс-служба гендиректора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова.

Модель самолета Boeing 777-300ER с увеличенной дальностью полета была выпущена в 2004 году.

Компания GTLK Europe является частью зарубежной лизинговой платформы GTLK Global, созданной АО "ГТЛК" для экспорта финансовых, лизинговых услуг.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.