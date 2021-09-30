ГТЛК передала в долгосрочный лизинг "Аэрофлоту" два новых Boeing 777-300ER
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. GTLK Europe передала в лизинг авиакомпании "Аэрофлот" два самолета Boeing 777-300ER, сообщает "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК).
"GTLK Europe передала в долгосрочный лизинг авиакомпании "Аэрофлот" два новых самолета Boeing 777-300ER. Это седьмой и восьмой по счету лайнеры данной модели, поставленные GTLK Europe для "Аэрофлота", — говорится в сообщении.
Уточняется, что вместе с новыми бортами парк широкофюзеляжных самолетов Boeing 777-300ER авиакомпании составляет 22 воздушных судна.
"Инновационная концепция в дизайне салона и кресел обеспечивает премиальность продукта "Аэрофлота". Авиакомпания планирует использовать Boeing 777 с новым салоном на самых востребованных международных и внутренних направлениях", — цитирует пресс-служба гендиректора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова.
Модель самолета Boeing 777-300ER с увеличенной дальностью полета была выпущена в 2004 году.
Компания GTLK Europe является частью зарубежной лизинговой платформы GTLK Global, созданной АО "ГТЛК" для экспорта финансовых, лизинговых услуг.
ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.
https://1prime.ru/transport/20210930/834838821.html