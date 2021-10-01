МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в сентябре, по оперативным данным, выросла на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 106,4 миллиона тонн, к допандемийному 2019 году рост составил 0,4%, сообщила компания. РЖД перекинут инвестиции с юга на север

"Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в сентябре 2021 года составила 106,4 миллиона тонн, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (на 0,4% превышает показатель за сентябрь 2019 года)", — говорится в релизе РЖД.

Уточняется, что погрузка за девять месяцев текущего года выросла на 3,7% и составила 956,2 миллиона тонн, что на 3,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Погрузка на сети РЖД в январе-сентябре прошлого года составила 922,1 миллиона тонн, в сентябре — 105,2 миллиона тонн.

За девять месяцев 2021 года выросла погрузка каменного угля (на 8,1%, до 276,9 миллиона тонн), кокса (на 6,2%, до 8,8 миллиона тонн), нефти и нефтепродуктов (на 2,6%, до 160,1 миллиона тонн), железной и марганцевой руды (на 0,7%, до 90,2 миллиона тонн), черных металлов (на 2,3%, до 50,7 миллиона тонн), лома черных металлов (на 21,9%, до 12,3 миллиона тонн), минеральных и химических удобрений (на 3,1%, до 48,3 миллиона тонн), цемента (на 6%, до 20,4 миллиона тонн).

Также выросла погрузка лесных грузов (на 2,6%, до 32,3 миллиона тонн), промышленного сырья и формовочных материалов (на 5,1%, до 26,4 миллиона тонн). Погрузка остальных грузов, в том числе в контейнерах, выросла на 6,8%, до 81,6 миллиона тонн.

Снижение погрузки наблюдается в строительных грузах (на 4,6%, до 97,1 миллиона тонн), цветной руде и серном сырье (на 0,9%, до 15 миллионов тонн), химикатах и соде (на 0,4%, до 18,1 миллиона тонн), а также зерне (на 1,5%, до 18 миллионов тонн).

По данным компании, грузооборот за сентябрь вырос на 2,4% и составил 217,1 миллиарда тарифных тонно-километров, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — на 1,9%, до 273,2 миллиарда тонно-километров. Грузооборот с начала года составил 1,96 триллиона тарифных тонно-километров (+4,4%), с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 2,46 триллиона тонно-километров (+3,7%).