МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. "Аэрофлот" с 1 октября открывает регулярные полеты в Пунта-Кану (Доминиканская Республика), с ноября частота полетов увеличится с двух до трех раз в неделю, сообщает авиаперевозчик. "Аэрофлот" открыл регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта

"Аэрофлот 1 октября открыл регулярные полеты в Пунта-Кану. Рейсы по маршруту Москва — Пунта-Кана — Москва первоначально будут осуществляться по пятницам и воскресеньям, а с ноября и по средам. Таким образом, частота составит три раза в неделю", — говорится в сообщении. Полеты выполняются на широкофюзеляжном самолете Airbus A350.

Уточняется, что при регистрации на первый рейс в аэропорту "Шереметьево" для пассажиров создали атмосферу праздника: звучала музыка, артисты исполняли латиноамериканские танцы, а на борту каждому путешественнику вручили памятные подарки, угощали шампанским и доминиканским ромом.

Регулярное авиасообщение с Доминиканой на данный момент уже разрешено. До пандемии коронавируса авиакомпания не летала по этому направлению.