МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Правительство России выделило еще 1,9 миллиарда рублей на субсидирование пригородных железнодорожных перевозок, сообщается на сайте кабмина. Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования РЖД выросли в сентябре

Поддержать пригородных перевозчиков поручил президент России Владимир Путин. По данным кабмина, в прошлом году на эти цели было выделено свыше 3 миллиардов рублей, а в апреле этого года — направлено ещё почти 6 миллиардов.

"Федеральный центр продолжает оказывать поддержку отрасли железнодорожного транспорта. На субсидирование пригородных перевозок будет дополнительно направлено более 1,9 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение позволит сохранить наиболее востребованные направления электричек и доступные цены на билеты, а также обеспечит стабильную и безопасную работу железнодорожной отрасли. Средства поступят из резервного фонда правительства.