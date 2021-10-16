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Семь россиян пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
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Семь российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в турецком районе Манавгат провинции Анталья, сообщает газета Hurriyet. По данным издания, водитель автобуса не справился с... ПРАЙМ, 16.10.2021
транспорт, бизнес, новости, турция, дтп, туристы, автобус
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 16 окт — ПРАЙМ. Семь российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в турецком районе Манавгат провинции Анталья, сообщает газета Hurriyet.
По данным издания, водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге из-за дождя. Из-за этого транспортное средство занесло на повороте, оно съехало с трассы и перевернулось.
Пассажиры автобуса — восемь человек, семеро из которых россияне — выбрались через лобовое стекло. Они доставлены в больницу, угрозы их жизням нет, уточняет газета.