АНКАРА, 16 окт — ПРАЙМ. Семь российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в турецком районе Манавгат провинции Анталья, сообщает газета Hurriyet.

По данным издания, водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге из-за дождя. Из-за этого транспортное средство занесло на повороте, оно съехало с трассы и перевернулось.

Пассажиры автобуса — восемь человек, семеро из которых россияне — выбрались через лобовое стекло. Они доставлены в больницу, угрозы их жизням нет, уточняет газета.