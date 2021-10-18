МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 ноября представить предложения о выделении в 2021 году дополнительных средств из бюджета на субсидии авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений.

"Правительству Российской Федерации представить предложения о выделении в 2021 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований для предоставления организациям воздушного транспорта субсидий на осуществление воздушных перевозок льготных категорий граждан, а также граждан, проживающих на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Срок – 1 ноября 2021 года", — говорится в документе.