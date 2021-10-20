ЧИТА, 20 окт — ПРАЙМ. Правительство Забайкальского края предложило Минтрансу России ввести электронную очередь для грузовиков на автомобильном пункте пропуска "Забайкальск" с Китаем для ликвидации скопления машин, сообщили в пресс-службе правительства региона. Власти выделили средства на ликвидацию паводков в Забайкалье

"Необходимо продумать возможность введения совместной с китайской стороной электронной очереди. В нее должна поступать информация, когда будет доступен к отгрузке тот или иной груз с китайской стороны, а также заявка от водителя о возможной дате прибытия для прохождения государственной границы. Таким образом, машина должна заходить на пункт пропуска в наиболее оптимальное время. Это позволит сократить количество ожидающих на границе автомобилей", — процитировали в пресс-службе губернатора Забайкалья Александра Осипова.

Также в связи с распространением COVID-19 глава региона поручил предусмотреть возможные места размещения водителей, оснащение этих площадок предметами первой необходимости.

"Предложения правительство региона направило в Министерство транспорта России. Федеральный орган власти будет принимать итоговое решение о реализации мероприятий на пункте пропуска. Вопрос находится в компетенции федерального оперативного штаба по коронавирусу", — говорится в сообщении.