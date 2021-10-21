МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. На фоне глобальных сбоев с поставками товаров ретейлеры в панике закупаются перед традиционными праздниками, еще больше усугубляя транспортный кризис, пишет CNBC. В Госдуме предложили сделать бесплатным тестирование на Covid-19

В частности, представители логистики предупреждают: по мере приближения сезона праздников в мире ожидается дефицит ряда товаров и рост цен.

Причина — высокий потребительский спрос, он может значительно превысить предложение.

"Так как проблемы хорошо известны, заказы на сырье, комплектующие и готовую продукцию теперь размещаются раньше, чем обычно, что увеличивает время их ожидания, тем самым создавая порочный круг", — цитирует издание представителей компании в области управления капиталом RBC Wealth Management.

Генеральный директор логистической компании Quincus Джонатан Савуар отметил, что рост объемов заказов ретейлеров приводит к "эффекту кнута" — искажению спроса, когда количество заказов может быть больше, чем продажи.

В итоге этот эффект может привести к неверным прогнозам спроса и невыполненным заказам.