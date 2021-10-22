МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-сентябре увеличился на 52% в годовом выражении — до 34,114 миллиона человек, сообщила пресс-служба компании. Ведомства обсуждают перенос сборки самолётов "Байкал" на Дальний Восток

В сентябре пассажиропоток вырос на 43,4%, до 4,788 миллиона человек. "Общий объем перевозок составил 4,8 миллиона пассажиров, что на 43,4% выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 13,4% ниже показателя 2019 года", — говорится в сообщении.

На внутренних линиях в сентябре перевезено 3,721 миллиона пассажиров — на 24,7% больше, чем год назад; на международных — 1,067 миллиона пассажиров (в 3 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года).

Авиакомпания "Победа" в сентябре перевезла 1,4 миллиона пассажиров, процент занятости пассажирских кресел составил 94,6%.