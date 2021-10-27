МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Стоимость перелета из Москвы на курорты Египта в один конец экономклассом достигла 450 тысяч рублей на пассажира. Об это пишут "Известия", ссылаясь на данные агрегатора Aviasales за 26 октября на рейсы в Хургаду с вылетом 29 октября. Группа "Аэрофлот" за 9 месяцев увеличила перевозки пассажиров на 52%

В этот день продавались билеты только на четыре рейса в Хургаду: один "Аэрофлота" (за 62,5 тысячи рублей) и три — его дочерней компании "Россия", которая предлагала билеты за 430- 450 тысяч рублей. Билеты на рейс в Шарм-эш-Шейх стоили меньше. "Аэрофлот" предлагал перевозку за 50 тысяч рублей, "Россия" — за 228-293 тысячи, Egyptair — за 255-305 тысяч.

При этом прямой перелет авиакомпании Nordwind 29 октября из Москвы в Анталью стоил 352 тысячи рублей.

Авиабилеты с курортов Египта в Москву на 7 ноября предлагались в ценовом диапазоне 23-100 тысяч рублей. Цены на билеты на Aviasales на 7 ноября из Антальи в Москву начинались от 23,4 тысячи рублей, из Хургады — от 45,5 тысячи, из Шарм-эш-Шейха — от 65 тысяч.