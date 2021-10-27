МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Пассажирский самолет авиакомпании Egypt Air рейсом Каир-Москва возвращается в аэропорт вылета, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Причины возвращения неизвестны.

Согласно данным, самолет вылетел из Каира в 11.14 по местному времени (12.14 мск) и должен был приземлиться в московском аэропорту "Домодедово" в 16.23 мск с задержкой в полчаса.