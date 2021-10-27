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https://1prime.ru/transport/20211027/835052050.html
Вылетевший в Москву самолет Egypt Air экстренно возвращается в Каир
Транспорт
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Пассажирский самолет авиакомпании Egypt Air рейсом Каир-Москва возвращается в аэропорт вылета, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. Причины возвращения неизвестны... ПРАЙМ, 27.10.2021
транспорт, бизнес, новости, самолет, москва, авиакомпания, авиасообщение, египет
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Пассажирский самолет авиакомпании Egypt Air рейсом Каир-Москва возвращается в аэропорт вылета, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Причины возвращения неизвестны.
Согласно данным, самолет вылетел из Каира в 11.14 по местному времени (12.14 мск) и должен был приземлиться в московском аэропорту "Домодедово" в 16.23 мск с задержкой в полчаса.