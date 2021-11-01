МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в поездах дальнего следования в октябре увеличились на 27,2% в годовом выражении, в пригородном сообщении — на 11,1%, сообщают РЖД. Погрузка в сети РЖД в октябре выросла на 0,5%

"В октябре число поездок пассажиров по инфраструктуре РЖД выросло относительно прошлого года на 12,2%, составив 92 миллиона. В дальнем следовании их количество увеличилось на 27,2% (до 7,1 миллиона), а в пригородном сообщении — на 11,1% (до 84,9 миллиона)", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.

Всего же с начала года, за январь-октябрь, по данным РЖД в пригородном сообщении перевезено 796,5 миллиона человек (рост на 18,9% к аналогичному показателю прошлого года), в дальнем следовании — 79,5 миллиона (рост на 36,8%).

Пассажирооборот в октябре составил 7,7 миллиарда пассажиро-километров, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении — 2,7 миллиарда пассажиро —километров (рост на 15,6%), в дальнем следовании — 5 миллиардов пассажиро-километров (рост на 20,3%).

Пассажирооборот с начала года вырос на 32,9%, до 89,7 миллиарда пассажиро-километров, в том числе в пригородном сообщении — 24,5 миллиарда пассажиро-километров (рост на 17,1%), в дальнем следовании — 65,2 миллиарда пассажиро-километров (рост на 40%).