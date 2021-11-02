АНКАРА, 2 ноя — ПРАЙМ. Босфорский пролив, который временно закрывали для судов из-за сильного тумана, открылся, сообщает во вторник газета "Сабах". Москвичей предупредили о возникновении "радиационного тумана" в столице

Как сообщил во вторник телеканал NTV, пролив Босфор был временно закрыт в обоих направлениях для транзитных судов из-за сильного тумана, начавшегося в Стамбуле ночью и усилившегося к утру. По данным портала MarineTraffic, в проливе преимущественно находятся турецкие суда, направляющиеся в порт Стамбул.

"Босфор, который был закрыт для движения судов в обоих направлениях из-за тумана, снова открыт", — говорится в сообщении сайта газеты.

Босфор — пролив между Европой и Малой Азией, соединяет Черное море с Мраморным. В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. Босфор является частью внутриевразийской границы и самым узким межконтинентальным проливом в мире.

На обеих сторонах пролива расположен турецкий город Стамбул. Длина пролива составляет около 30 километров. Максимальная ширина пролива — 3700 метров на севере, минимальная ширина – 700 метров. Глубина фарватера составляет от 33 до 80 метров.