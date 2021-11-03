МИНСК, 3 ноя — ПРАЙМ. В случае запрета Западом выдавать белорусской авиакомпании "Белавиа" в лизинг самолеты она может перейти на российские воздушные суда, сообщил в среду в Минске глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский. В Минске объяснили задержку с публикацией доклада ИКАО по Ryanair

"Этот вопрос становится реальным, потому что мы видим, что (санкционное – ред.) давление не прекращается и приобретает более изощренные формы… Это будет вызов не только Беларуси, но и всему рынку авиационного лизинга, в основном такие компании зарегистрированы в Ирландии", — сказал Сикорский журналистам.

По его словам, белорусская сторона призывает европейских партнеров к диалогу без эмоций и поспешных действий. "Ну не будет американских самолетов, будут российские, российско-китайские проекты, которые сейчас реализовываются", — сказал глава департамента.

Он подчеркнул, что в случае принятия решения по ограничению лизинга "это будет сигнал всему рынку, что завтра у тебя самолеты могут забрать по политическим мотивам".