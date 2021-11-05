МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. В районе крушения самолета Ан-12 под Иркутском обнаружены останки всех девяти погибших и второй бортовой самописец, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Boeing выплатит $225 миллионов для урегулирования иска акционеров

"В Иркутском областном бюро судмедэкспертизы подтверждено обнаружение тел и останков всех девяти погибших", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что спасатели также обнаружили второй "черный ящик" на месте крушения.

Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродноавиа", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров вечером 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. Ночью на месте авиакатастрофы работали спасатели, СК и прокуратура. Установлено, что на борту находились девять человек, обнаружены тела шести человек и четыре фрагмента тел. По уточненным данным, из девяти человек – пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз. Из них четверо граждан России, трое — граждане Белоруссии и два гражданина Украины. Их родственники найдены.

Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствием рассматриваются три версии причин крушения самолета: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.