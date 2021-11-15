МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Количество пассажиров, обслуженных в морских портах России, по итогам января-сентября выросло в 12,6 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и в 3,3 раза – к доковидному 2019 году, составив 6,361 миллиона человек, следует из материалов Ассоциации морских торговых портов (АСОП). Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос

Отмечается, что за отчётный период наибольшее число пассажиров – 6,324 миллиона человек – обслужено в портах Азово-Черноморского бассейна. Это в 13,3 раза больше, чем в прошлом году, и в 7,5 раза выше доковидного 2019 года. Порты Дальневосточного бассейна обслужили 36,1 тысячи человек, что на 35,2% выше, чем годом ранее, и в 2,2 раза меньше показателя двухлетней давности.

Наименьшее число пассажиров обслужено в портах Балтийского бассейна – по сравнению с 2020 годом этот показатель снизился на 25%, до 1,2 тысячи человек. В январе-сентябре 2019 года в Балтийском бассейне было обслужено более миллиона пассажиров.

По данным АСОП, за девять месяцев текущего года порядка 259,8 тысячи человек прибыло в российские порты, что составляет 4,1% от общего количества обслуженных пассажиров. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 3,3%, а в сравнении с 2019 годом – падение на 61,3%. Число отправленных из российских портов пассажиров за отчётный период составило 6,096 миллиона человек (95,8% от общего числа), что в 24 раза больше, чем годом ранее, и в 10,7 раза выше доковидных результатов.

Количество пассажиров, следовавших транзитом через российские порты, составило 5,3 тысячи человек (0,1% от общего числа обслуженных), что в 6,6 раза выше прошлогодних результатов, но в 130 раз ниже, чем в 2019 году.