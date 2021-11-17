МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. На встрече президента России Владимира Путина и главы "Аэрофлота" Михаил Полубояринова затрагивалась тема QR-кодов, но она не была основной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг "Северного потока-2"

Путин провел встречу с гендиректором "Аэрофлота" во вторник.

"Эта тема обсуждается главным образом в процессе работы над законопроектами, которые были внесены правительством. Это не было во главе угла встречи с Полубояриновым. Главным образом речь шла об основных показателях работы компании в этот непростой продолжающийся пандемийный период, перспективы выхода компании из этой общей кризисной ситуации и планы по развитию деятельности", — отметил Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли в ходе мероприятия тема QR-кодов.

"А что касается QR-кодов, конечно, они упоминались, но главным образом это предмет проработки все-таки в рамках прохождения законопроектов", — добавил он.

Правительство РФ в пятницу внесло на рассмотрение Госдумы ряд законопроектов, касающихся использования QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из проектов предполагает введение их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Предполагается, что начиная с даты, которую отдельно определит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.