МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Дольше всего, в среднем 20 минут, россиянам приходится ждать электрички, автобусы и трамваи приходят почти вдвое быстрее — за 12 минут, а самым "резвым" видом транспорта оказался метрополитен — менее 5 минут, говорится в исследовании платежной системы "Мир", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. В Госдуме предложили ввести скидку на общественный транспорт для привитых

В преддверии Дня работника транспортной отрасли (отмечается 20 ноября) аналитики провели исследование, в ходе которого опросили 800 человек старше 18 лет.

"Дольше всего — в среднем 20 минут — пассажирам приходится ждать электрички. Практически в 2 раза быстрее — примерно за 12 минут — приезжают автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы. Быстрее всего — менее чем за 5 минут — приходят к месту отправления вагоны поездов метрополитена, об этом сообщили 70% жителей больших городов", — выяснили авторы исследования.

Длительность поездок у пассажиров наземного транспорта, как правило, занимает от 20 до 30 минут, у пассажиров метро — до 27 минут. Более продолжительные поездки у пассажиров электричек — в среднем 45 минут.