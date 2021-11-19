МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Поиск россиянами авиабилетов упал на 9% после сообщений о возможном введении требования QR-кодов на транспорте, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов Aviasales. Туротрасль высказалась против продажи билетов по QR-кодам

Законопроект, согласно которому QR-коды вводят на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок, правительство внесло в Госдуму 12 ноября. "Если сравнивать неделю с 5 по 11 ноября и с 12 по 18 ноября, то поиски авиабилетов за это время упали на 9%. При этом бронирования выросли на 3%. За последнюю неделю бронирования за рубеж выросли на 8%. В целом в этот период на зарубежные рейсы приходится 28% бронирований", — рассказали в сервисе.

В компании отметили, что россияне стали меньше искать билеты на внутренние направления. "То есть у нас вышло, что и поиски билетов всего, и поиски билетов только по России упали на 9%", — пояснили в пресс-службе.

Сравнивая топ направлений, в Aviasales указали, что на неделе с 5 по 11 ноября рейтинг возглавляла Турция, за ней — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Венгрия, Грузия, Таиланд, Египет, Греция, Хорватия, Сербия и Кипр. С 12 по 18 ноября лидерство удерживали Турция, ОАЭ и Венгрия, а вот далее список меняются — на четвертом месте Египет, за ним идут Грузия, Таиланд, Греция, Шри-Ланка, Сербия, замыкает десятку Кипр. В Думе предложат пути смягчения последствий для туротрасли из-за QR-кодов

"Получается, что россияне захотели на Шри-Ланку вместо Хорватии. А в Египет стали покупать билеты чаще, чем в Грузию и Таиланд", — указали в компании. О том, что Таиланд не стал прорывным после открытия авиасообщения, заявил и директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.

"Таиланд находится в аутсайдерах при бронировании россиянами туров. Кроме интереса дальше не продвигается. В тренде на Новый год — Египет, Доминикана и Мальдивы. Расширение списка стран с 9 ноября ничего полезного по Таиланду не дало, люди начали покупать путевки в другие страны", — сообщил он.