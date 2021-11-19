МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних и международных направлениях из-за роста стоимости керосина в 2021 году, сообщила журналистам пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова. "Аэрофлот" повысил зарплаты пилотам

Размер сбора вырастет на 550 рублей (до 2200 рублей) на внутренних рейсах и на 10 евро (до 30 евро) на международных линиях.

"Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 году", — сказала Спивакова.

"В третьем квартале 2021 года цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 года, а с октября превышала 50 тысяч рублей за тонну. Текущие цены — исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее", — добавила она.