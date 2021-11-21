МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Привлекать злостных нарушителей правил дорожного движения к ответственности вплоть до изоляции от общества призвал глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в интервью "Известиям". Таким образом он прокомментировал смертельную аварию с участием блогера Магомедсаида Зайнудинова, также известного как Саид Губденский, на Кутузовском проспекте в Москве. Написано кровью. Какие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТП

"Я заметил одну закономерность: когда такие люди попадают в тяжелые ДТП, выясняется, что они многократно раньше нарушали… Все это неслучайно, это все следствие определенного поведения, которое до этого имело место", — сказал Похмелкин.

Он убежден, что человек, систематически не оплачивающий штрафы, "не должен вылезать из места заключения". Таких людей необходимо выявлять и привлекать к ответственности вплоть до изоляции от общества, подчеркнул эксперт.

"Когда человек отбывает административный арест, он ПДД не нарушит. И аварийной ситуации не создаст. Я вас уверяю, для человека, привыкшего к определенной вольности, даже день заключения — это много, а 15 суток — это очень ощутимо. Поэтому если говорить о каких-то реальных мерах — вот она", — объяснил он свою позицию.

Вместе с тем Похмелкин высказал предположение, что Губденского уже задерживали, а затем отпускали под давлением "весомых аргументов".

Накануне на Кутузовском проспекте В Москве столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был Губденский, его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, оба погибли.