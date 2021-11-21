МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Движение большегрузов временно запретят во Владивостоке с вечера воскресенья из-за подхода циклона, который принесет в город сильный снег с дождем, сообщает мэрия. Загруженность портов привела к росту цен в Приморье

Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение на 22-23 января из-за циклона. По информации Примгидромета, ближе к вечеру 21 ноября циклон выйдет на территорию Северной Кореи, и шлейф облачности распространится на территорию Хасанского района Приморья и Владивостока. Пройдут смешанные осадки. Ночью и утром 22 ноября во Владивостоке снег перейдет в сильный дождь, а во второй половине дня дождь перейдет в снег. К вечеру понедельника в городе похолодает до —2°С.

"Ограничение на въезд в город и передвижение по нему большегрузов будет действовать сегодня, 21 ноября, с 19.00 (12.00 мск) до окончания непогоды. Руководителям транспортных предприятий и порта направлены соответствующие уведомления", — говорится в сообщении.

Также будет ограничен проезд по самому крутому во Владивостоке спуску — на улице Капитана Шефнера.

Коммунальные службы и Владивостокское предприятие электрических сетей находятся в режиме повышенной готовности, отмечают в мэрии.