МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в 2021 году перевезли свыше 111 миллионов человек — на 60% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"В 2021 году российские авиакомпании перевезли свыше 111 миллионов человек, что на 60% больше, чем в 2020 году", — говорится в сообщении.

Минтранс отмечает, что на внутренних воздушных линиях перевезено более 87,5 миллиона пассажиров, что почти на 56% больше чем в 2020 году, и на 20% превышает показатель 2019 года.

По данным Росавиации, авиакомпания "Аэрофлот" в 2021 году увеличила пассажиропоток на 47,1%, до 21,4 миллиона человек, S7 на 44,4%, до 17,8 миллиона, "Победа" на 58,8%, до 14,4 миллиона. "Россия" нарастила перевозки на 74,5%, до 9,9 миллиона, "Уральские авиалинии" на 63,4%, до 9,2 миллиона.

В декабре пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 61,2% к аналогичному периоду прошлого года, до 8,2 миллиона.