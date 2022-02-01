МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля 2022 года проиндексирован на 20 копеек и составляет 2,54 рубля за километр пробега, сообщал ранее Росавтодор. Mastercard вводит специальный тариф для малого бизнеса

Ранее размер платы в рамках госсистемы составлял 2,34 рубля за километр пути. Начиная с 2022 года, согласно постановлению, тариф ежегодно индексируется исходя из фактической инфляции за предшествующий год.

По данным Росавтодора, на сегодняшний день почти 700 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировали в "Платоне" более 1,5 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн, причем четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.

С помощью госсистемы "Платон", работающей с ноября 2015 года, Федеральный дорожный фонд уже пополнился на 159 миллиардов рублей. На эти деньги, в частности, с 2020 по 2022 годы в 23 субъектах РФ проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 километров автодорог, а в 44 субъектах РФ – капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов.