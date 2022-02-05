2022-02-05T10:04:00+03:00
2022-02-05T10:07:27+03:00
2022-02-05T10:04:00+03:00
2022
https://1prime.ru/transport/20220205/835991916.html
Кабмин направит финансирование на расширение парка санитарной авиации
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Правительство РФ направит финансирование на расширение парка санитарной авиации, сообщает пресс-служба кабмина. Получателем средств станет Федеральное медико-биологическое... ПРАЙМ, 05.02.2022
транспорт, бизнес, новости, правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/images/83425/19/834251958.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83425/19/834251958.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83425/19/834251957.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83425/19/834251957.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83425/19/834251945.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83425/19/834251945.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ направит финансирование на расширение парка санитарной авиации, сообщает пресс-служба кабмина.
Получателем средств станет Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).
Отмечается, что выделенные средства пойдут на уплату до 2034 года лизинговых платежей по договору финансовой аренды самолёта, предназначенного для оказания неотложной медицинской помощи гражданам.
Решение позволит организовать поставки нового российского самолета Sukhoi Superjet 100 для эвакуации россиян из труднодоступных мест и из-за рубежа.