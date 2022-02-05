МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ направит финансирование на расширение парка санитарной авиации, сообщает пресс-служба кабмина.

Получателем средств станет Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Отмечается, что выделенные средства пойдут на уплату до 2034 года лизинговых платежей по договору финансовой аренды самолёта, предназначенного для оказания неотложной медицинской помощи гражданам.

Решение позволит организовать поставки нового российского самолета Sukhoi Superjet 100 для эвакуации россиян из труднодоступных мест и из-за рубежа.