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Автобус с туристами попал в тяжелое ДТП в Турции
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Автобус с туристами попал в тяжелое ДТП в турецкой Конье, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Турции. Автобус вылетел с трассы и перевернулся. Согласно предварительным данным,... ПРАЙМ, 19.02.2022
транспорт, бизнес, новости, туризм, турция, дтп, автобус
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 19 фев — ПРАЙМ. Автобус с туристами попал в тяжелое ДТП в турецкой Конье, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Турции.
Автобус вылетел с трассы и перевернулся.
Согласно предварительным данным, погибли пять человек, 26 пострадали, россиян среди пострадавших нет.
"В посольство обращений от граждан РФ в связи с указанным ДТП не поступало, власти по данному инциденту нас не оповещали", — заявили в посольстве.