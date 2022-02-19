АНКАРА, 19 фев — ПРАЙМ. Автобус с туристами попал в тяжелое ДТП в турецкой Конье, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Турции.

Автобус вылетел с трассы и перевернулся.

Согласно предварительным данным, погибли пять человек, 26 пострадали, россиян среди пострадавших нет.

"В посольство обращений от граждан РФ в связи с указанным ДТП не поступало, власти по данному инциденту нас не оповещали", — заявили в посольстве.