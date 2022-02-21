МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Движение пригородных поездов в сторону Москвы на Казанском направлении восстановлено, сообщает "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).

Ранее ЦППК предупреждала о затрудненном движении в этом направлении из-за остановки состава на станции "Авиамоторная".

На данный момент движение через станцию осуществляется по всем путям, остановившийся поезд был убран вспомогательным составом, говорится в сообщении.

Компания совместно с "Московской железной дорогой" (МЖД) введет в график задержанные поезда.