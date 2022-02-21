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2022
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Движение электричек в Москву на Казанском направлении восстановлено
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Движение пригородных поездов в сторону Москвы на Казанском направлении восстановлено, сообщает "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК). Ранее ЦППК предупреждала о... ПРАЙМ, 21.02.2022
транспорт, бизнес, новости, транспорт, электрички
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Движение пригородных поездов в сторону Москвы на Казанском направлении восстановлено, сообщает "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).
Ранее ЦППК предупреждала о затрудненном движении в этом направлении из-за остановки состава на станции "Авиамоторная".
На данный момент движение через станцию осуществляется по всем путям, остановившийся поезд был убран вспомогательным составом, говорится в сообщении.
Компания совместно с "Московской железной дорогой" (МЖД) введет в график задержанные поезда.