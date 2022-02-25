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2022
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S7 отменила рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта
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Новости
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ИЗ-ЗА ЗАКРЫТИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА ЕВРОПЕЙСКИМИ ГОСУДАРСТВАМИ S7 ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ ОТМЕНИТЬ ВСЕ РЕЙСЫ В ЕВРОПУ С 26 ФЕВРАЛЯ ПО 13 МАРТА — КОМПАНИЯ ПРАЙМ, 25.02.2022
транспорт, бизнес, новости
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