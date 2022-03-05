МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Ограничения на использование воздушного пространства в пределах аэропортов юга России продлены до 14 марта 3.45 мск, сообщает пресс-служба кубанских аэропортов "Аэродинамика". S7 отменяет все рейсы за рубеж c 5 марта

Ранее оператор информировала том, что ограничения авиасообщения в аэропортах на юге России были продлены до 8 марта 3.45, так как территория аэродромов не была признана безопасной.

"По решению авиационных властей продлены ограничения на использование воздушного пространства в зоне полётов аэропортов юга России до 14 марта 03:45 (время московское)", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что аэродром Сочи продолжит работу в качестве временного хаба в штатном режиме.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками — им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.